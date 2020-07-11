تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 3 إلى الخميس 10 تموز أمور مهمة

مهنيا: اسبوع مهم جدا ايجابي مثمر على كافة المستويات لكن سوف تعاني من خسوف ومن مربع لكوكب المريخ من الحمل الذي يحمل اليك بعض الصعوبات ويعقد لك الامور البداية مع الخسوف والقمر في برجك الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان يومي السبت والاحد ما يعني تاثيرات فلكية مجتمعة في مواقع مهمة تساعدك على بحث كل التطورات بالاضافة الى المثلث الفلكي من برجك الذي يجعلك تفاوض وتساوم بمهارة من اجمل الاسابيع حاول ان تستفيد من النجاحات قدر المستطاع وبالتالي لديك القدرة على ادخال الكثير الكثير من التنويع ان كل المسائل العالقة تجد لها الحلول والنتائج المرضية فتنطلق في نوعية جديدة ملفات مفاوضات عقد معين وستأخذ نتيجة جيدة تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الى برج الدلو بين الاثنين والاربعاء اي الى البيت الثاني بيت المال الذي يعطيك طاقة كبيرة وربح ومكاسب كبيرة لكن نظم الامور وفكر جيدا كيف تنظم طريقة مصروفك فترة غير سلبية لكن الاعتدال والانتباه مطلوب كذلك سوف تتسهل الامور مع انتقال القمر الى برج الحوت الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج السرطان ما يجعلك قادرا على التنويع والتغيير فانت تتمتع بحظوظ كثيرة ومميزة وافكار ذكية تلفت الانظار قادر ان تنهي اعمالك بكل براعة فترة جيدة جدا ومناسبة للسفر او العودة من سفر باختصار اسبوع ممتاز بناء مفيد يخلق صفحات جديدة متنوعة وواعدة.

عاطفياً: يبدو المناخ العاطفي رقيق جذاب ومغريتحت تاثيرات كوكب الزهرة من الجوزاء فتتنوع الافراح والمبادلات والصداقات وتحلو اللقاءات العائلية فتفرح كثيراً برفقة الشريك والاولاد للعازب هذا هو الوقت الملائم لتجديد مشاعرك فتكثر اللقاءات الغرامية والوعود والمواعيد فيسطع نجمك ولو ان العلاقات الجدية ما تزال مستبعدة.

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