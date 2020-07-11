قد يهمك أيضاً : خبيرة أبراج تكشف عن أبرز الأحداث الفلكية لمولود برج السرطان عن هذا الأسبوع أعرف ما تخبئه لك "الأبراج" والنجوم من تاريخ ميلادك

مهنياً: اسبوع جيد جدا تحديدا في عطلة الاسبوع مع وجود الشمس والكواكب في برج السرطان المائي الصديق الذي يعطيك الدعم والمساعدة كما تقدم لك ظروفا مهنية وعائلية ناجحة كما يبّشر الفلك بأخبار مميزة وجميلة مع الخسوف والقمر في برج الجدي الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان ما يعني انه ينشط لديك الذاكرة وسرعة الخاطر ويضيف الى حياتك بريق وطلة حلوة وافكار ذكية جدا يجعلك خلاقا في عملك وحياتك اليومية فلا ينقصك اي شيء فانت تملك القدرة الكاملة كي تكون منتصرا بسبب قوة شخصيتك وحبك للسيطرة تزيد شعبيتك وتحصد ميدالية أو ربحاً.تتبدل الاوضاع الفلكية بين الاثنين والاربعاء تحت تاثيرات القمر من برج الدلو المواجه لبرجك الذي يسلط الضؤ على مسائل عائلية وشخصية وضغط مسؤوليات تحضيرات تعب من الضروري ان تتعامل مع الامور بطريقة لبقة ودبلوماسية وانتبه الى صحتك انها فترة متطلبة تحدد مصيرك ابحاجة الى معالجة وتنظيم الامر الذي يتطلب منك الحكمة في التصرفات وضبط الانفعالات تجنّب الافكار السوداء والتدخلات الخارجية. لكن بعد كل هذا التعب سوف تعوض عن كل تأخير او خسارة او فضائع فتحقق نجومية ايضافية مع وصول القمر الى برج الحوت المائي الصديق الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان الذي يقدّم لك مجالات عديدة لاختيار طاقاتك وامتحان جهوزيتك على مختلف الأصعدة من اجمل ايام الاسبوع فلا تترك الامور تمر مرور الكرام اسبوع جيد حتى تحقق حلم قديم.

عاطفياً: قد يتغير قدرك وقد تعرف حياتك العاطفية والاجتماعية انعطافاً مهّما نحو الافضل تتحسّن العلاقة الزوجية، ويسيطر جوّ من الألفة والمحبة ويخيّم الارتياح والهدوء مع الاولاد والاهل .للعازب قد تلتقي الحب عن طريق الصدفة او تعاود التواصل مع شخص ابتعدت عنه قسراً لم يوافق الاهل على زواجك منه.

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