تنتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة 3 إلى الخميس 10 تموز أمور جيدة

مهنياً: اسبوع جيد جدا ومهم لان التأثيرات الاقوى بسبب الجو العام الداعم بالحظوظ مع وجود القمر ثلاثة ايام في برج الدلو الصديق في بيت الحب والراحة والانفراجات والتطمينات والنجاحات في العمل وفي الحياة الخاصة لكن عليك الحذر من يومي السبت والاحد أسوأ ايام الاسبوع تحت تاثير المثلث الفلكي الترابي مع الخسوف والقمر في الجدي والشمس في السرطان برج خصمك فتختلط الواجبات وتتداخل ببعضها وتتزامن المسؤوليات وبتراجع المعنويات انتبه من الضغوط الشخصية والتقلبات المزاجية وتجنب الصراعات ولا تخوض مغامرات مهنية وشخصية غير محسوبة ولا تضغط على الامور اترك الظروف تتبلور وتناغم يعود ويتحسين وضعك وموقعك بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى الدلو الذي يحمل معه تأثيرات ممتازة ورائعة ارتياح نفسي حلحلة نجاح ربح سوف تسمح لك الظروف المسيطرة بإحداث تغييرات لافتة في حياتك، كما ستسمح لك بالتخطيط ثم التنفيذ النشيط والناجح. تتلاحق الاحداث بشكل سريع وستظهر تطورات وعروض طارئة وخيارات متعدّدة. نصل الى يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى برج الحوت ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من السرطان اي من بيت العمل والعلاقات اليومية والامور الصحية والتحضيرات فتكون عطلة اسبوع طويلة مليئة بالمسؤوليات تتراكم فيها الانشغالات لذلك خفف من العصبية والتوتر وانتبه الى نظامك الغذائي والصحي ولا تستخف بالواجبات فالاضواء مسلطة عليك وحاول ان تاخذ الامور الصعبة من منظار ايجابي.

عاطفياً: اسبوع دافئ ومطمئن تظهر خلاله فرص المصالحة والتلاقي كما يكون للحب مكان مميز بين القلوب تحت تاثير كوكب الزهرة من الجوزاء الهوائي الصديق ما يجعل الاوضاع ممتازة تسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الشريك والاهل والاولاد للعازب سوف تشعر بالسعادة والراحة وقد تلتقي شريك الحياة خلال رحلة او ورشة عمل

قد يهمك أيضاً :