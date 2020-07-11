تعرفي على مجموعة "غيامباتيستا فالي" الجديدة المستوحاة من شرفة باريسية

كشف المصمم غيامباتيستا فالي النقاب عن مجموعة الأزياء الراقية لخريف/ شتاء 2020-2021 من خلال عرض رقمي شاركت فيه العارضة السمراء جوان سمولز، وبالنسبة لرجل يحب الخروج والاستمتاع بالهواء الطلق في الحدائق البرية، قضى غيامباتيستا فالي الحجر المنزلي بشكل أفضل مما كان متوقعًا، وبالنسبة للمصمم، كان الحجر بمثابة فرصة للابتعاد عن العمل، وبالمقابل قضى وقته في شم الورود لكونه يملك شقة في باريس مع شرفة مليئة بالزهور العطرة.

وتحدث عن فترة الحجر قائلاً: "لقد كان بمثابة مخرج جميل للطوارئ مثل فتحة الأكسجين، لقد ساعدني كثيرا"، ومع وجود وقت فارغ على غير عادته، وجد فالي نفسه يفكر في سبب وقوعه في الأصل في حب الأزياء الراقية والإنتاج المنظم بشكل صارم للأزياء المخصصة الحصرية لباريس.

تحتوي المجموعة على جميع القطع الأيقونية المميزة لفال: فدان من التول والشيفون والفالي والكلوك المجعد، والأبعاد المبالغ فيها التي دفعت أشهر نجمات الصف الأول أمثال جينيفر لوبيز وأريانا غراندي لارتداء أزيائه على السجاد الأحمر، كان هناك القليل من الزينة، وبدلاً من ذلك، ركز على القطع والحجم والتقنية لنحت النسيج.

وظهرت سمولز في فيديو العرض الرقمي وهي ترتدي 18 مظهرا للمجموعة المستوحاة من الزهور البرية من شرفة المصمم، فبرزت فساتين بطبقات من التول الحريري، وأخرى مزينة بربطات البو من التفتا، فساتين من الشيفون بتنانير ضخمة، وقد تم نحت الأقمشة بطرق فريدة من نوعها لصنع قطع راقية جريئة.

واختبر فالي قدرة الأتولييه الخاص به من خلال تصميمات البو العملاقة، والتي أغرقت فستانا قصيرا ملفتا عاجيا، وبزرت على مستوى الوركين لفستان سهرة قرمزي بقصة الكتف الواحد، وقال: "بالنسبة لي، من المهم أن تكون الأزياء الراقية لحظة قصوى، عملائي هم من الفئة الشابة ويعشقون التغيير والجرأة"، وتم استخدام ربطة بو واحد كزينة على كتف ثوب وردي شاحب مزين بكشكش تول ضخم، في حين أن حزام البو الأبيض أبرز خصر كروب توب أسود لامع وتنورة سوداء مطرزة شفافة.

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ومع إلغاء العروض التقليدية بسبب "COVID-19"، عرض فالي تصميماته بفيلم قصير ومقاطع فيديو من جهاز الأيفون الخاص به، أظهرت نسخة مقربة من إبداعاته، وأوضح قائلاً: "إنني أمسك بيد جميع المشاهدين حول العالم الذين لا يزالون عالقين ولا يمكنهم السفر، وأظهر لهم باريس من خلال عيوني".

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