إكسسوارات الحزام على شكل "الحبل" بتفاصيل استثنائية تعرفي عليها

لم تعد اكسسوارات الحزام مجرد قطع عادية تختاريها لاستكمال أناقتك فباتت بكل بساطة أساسية لتكون اطلالتك استثنائية، خصوصاً مع اختيار أحدث اكسسوارات صيف 2020 مع موضة حزام الحبال الرائجة هذا الموسم، واخترنا لكِ اليوم إكسسوارات الحزام على شكل الحبل التي تعتبر احدث اكسسوارات صيف 2020 مع تفاصيل استثنائية ستغيّر اطلالتك اليومية.

تألقي باكسسوارات الحزام على شكل الحبل العريض قليلاً وضعيه على الخصر بطبقات متعددة مع اللون البيج الفاتح الذي يمكنك اختياره من دار Christian Dior باستخدام البكلة العريضة التي تحمل شعار هذه الدار، مع اسدال الحبل من جهة واحدة فقط بطريقة متناسقة مع الفساتين التي تتسع من الخصر وتنانير الكلوش الواسعة التي تستكمل أناقتك.

كما اختاري على خطى دار Isabel Marant اكسسوارات الحزام على شكل الحبل لصيف 2020 مع القطع الحمراء التي تأتي مترابطة مع العقدة العصرية والبارزة بطبقات مثنية مع اسدال الربطة من الجهة الامامية. ولتضفي المزيد من الرقي على تصاميمك الموحدة، لا تترددي بتطبيق اكسسوارات الحزام على شكل الحبل الجلدي الاسود والعريض بطريقة مترابطة وعصرية من دار Tory Burch للحصول على أناقة متكاملة.

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