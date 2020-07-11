علاقات و مجتمع

شارك الفنان حسام حبيب، متابعيه وجمهوره صورة لوالدته عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وجاء ظهور والدته النادر ليحتفل معها حسام حبيب بعيد ميلادها موجها لها رسالة مؤثرة. وعلق حسام على الصورة: "أمي أغلى حاجة عندي ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدا كل مليون سنة وأنتي بصحة وسلامة وسعادة أنتي سبب كل حاجة حلوة حصلتلي بعد ربنا سبحانه وتعالى". Advertisements وتفاعل الجمهور مع حسام حبيب عبر الاعجابات والتعليقات التي هنأت والدته بعيد ميلادها. يذكر أنه انتشرت شائعات مؤخرا عن وجود خلافات بين شيرين وحسام حبيب لكن الثنائي سرعان ما نفياها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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كانت هذه تفاصيل خبر في ظهور نادر.. حسام حبيب يوجه رسالة لوالدته: سبب كل حاجة حلوة حصلتلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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