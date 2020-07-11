ياسمين غيث: اللي بيعتبروا ملابس البنت سبب التحرش ميتين وبدون روح

علاقات و مجتمع

اعتبرت الفنانة ياسمين غيث، أن من يرجع أسباب التحرش الجنسي لملابس الفتاة هم أشخاص "ميتين".

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وقالت الفنانة خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن من يرددوا ذلك هم كائنات بدون روح مشيرة إلى أن هناك من يعتبر أن تحدث الفتاة عن تعرضها للتحرش "عيب ومتكلميش وأنك جريئة والناس هتقول علينا ايه".

وأضافت: "المفروض الناس متقولش حاجة علينا لأننا المجني علينا واحنا اللي اتعرضنا لحاجة مش حلوة والمفروض إننا نتكلم ونقول اللي حصل معانا" معتبرة أنها محظوظة أن لديها منصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تساند من خلالها من تعرضوا للتحرش.

وطالبت ياسمين غيث الأهالي بالتعامل مع أبنائهم باعتبارهم أصدقائهم "أرجوكوا متخوفوش بناتكم واتعاملوا معاهم على أنهم أصحابكم وميخافوش أنهم يقولولكم وطالما هما على حق المفروض تبقوا في ضهرهم أول ناس".