استشاري نفسي: 80% من المتحرشين يتعاطون المخدرات

علاقات و مجتمع

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أكد الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن 80% من المتحرشين يتعاطون المخدرات "بتخلي الفص الأمامي من المخ المسئول عن القيم يحصل فيه تغييب ويبقى الشخص فاقد القيم والضمير ويبدأ في التحرش".

واعتبر "حسين"، خلال لقائه مع الإعلامية هبة جلال في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، من يؤصلون للتحرش بسبب ملابس الفتاة مثل من يؤصلون للتطرف والإرهاب ومن يؤصل للقتل باسم الدين، مشددًا على ضرورة عقابه جنائيًا نظرًا لأنه يحرض على جريمة إرهاب جسدي، وأكد أن من يبرر التحرش الجنسي هو شخص "سيكوباتي".

وأوضح الأخصائي النفسي، أن موضوع التحرش أصبح "تريند" في الوقت الذي تخوض فيه الدولة معارك كثيرة ضد كورونا ومعارك دبلوماسية في مسألة سد النهضة ومعارك أخرى على حدودنا المشتعلة مستنكرًا تدخل بعض الأشخاص من خلفيات دينية بتبرير التحرش.