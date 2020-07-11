أمهات الطالبات بعد انتشار حالات التحرش: الحل في الثقة مع الرقابة

علاقات و مجتمع

حالة من الرعب انتابت الأمهات بعد ظهور العديد من حالات التحرش في الفترة الأخيرة، الأمر الذي زاد من رقابة الأمهات على بناتهن.

نجلاء: الرقابة زادت على بنتي

بعد سماع نجلاء خالد، عن حالات التحرش التي ظهرت في الفترة الأخيرة زادت رقابتها على ابنتها صاحبة الـ 16 عاما، "بقيت أحاول أتواجد معاها في كل المشاوير علشان أخد بالي منها".

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وأضافت أثناء حديثها لـ "هن"، أنها حرصت على زيادة عدد الساعات التي تجلس فيها مع ابنتها حتى تقدم لها النصائح التي تساعدها في التعامل مع الآخرين.

تقى: مرحلة المراهقة من أصعب المراحل اللي محتاجه مراقبة

لم يختلف أسلوب تقى خالد، ولية أمر طالبة بالمرحلة الإعدادية، وترى أن مرحلة المراهقة من أصعب المراحل العمرية التي تحتاج إلى مراقبة الأهل وتوجيه أبنائهم حتى لا يقعوا في أي خطأ ويتعلمون كيفية التعامل مع الآخرين.

وأوضحت "تقى"، أن الفتيات في هذه المراحل العمرية لابد من تقديم النصيحة لهن ومحاولة توعيتهن بأنواع التحرش وأشكاله وكيفية التعامل معه حال التعرض له، وهو ما تقوم به مع ابنتها.

نهى: لازم نوعي بناتنا يعنى إيه تحرش

ترى نهى خالد، ولية أمر طالبة بالصف الأول الثانوي، أنه يجب على كل أم توعية بناتها بأنواع التحرش وأشكاله وطرق التعامل به، متابعة: "لازم نبنى الثقة بينا وبين أولادنا علشان ميحسوش في أي لحظة بالخوف".