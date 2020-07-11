منال النونو تؤكد أن مكياج الفنانات مختلف وتوجه نصيحة لإطلالة مثالية

تولت خبيرة التجميل السورية منال النونو العناية بإطلالة الفنانة سوسن ميخائيل في جلسة التصوير التي أجرتها ، ناقلة حكاية التفاؤل والأمل التي سعت ميخائيل في إيصالها للناس بعد الحادث الذي أصابها والكسر الذي تعرضت له في قدمها.

وكشفت منال للنونو ، قائلة إنها حاولت أن تنقل عبر المكياج والشعر الحقيقة التي أرادت ميخائيل إيصالها في معرض ردها على الشائعات التي طالتها وتحدثت عن اعتزالها، وابتعادها عن الفن بعد تعرضها للحادث.

وأضافت النونو أنها اختارت لإطلالة ميخائيل الألوان الترابية انطلاقا من حرصها على إظهار الفنانة بإطلالة طبيعية جدا؛ وهو ماطلبته سوسن منها، مؤكدةً على أن الابتسامة لا تفارق وجه سوسن، وروحها دوما مرحة وهذا ما ساعدها في اختيار المكياج حيث إنهم لم يواجهوا أية صعوبة.

وعن الفنانات اللواتي تعاملت معهن قالت منال إنها تعاملت مع الكثير من الفنانات منهن وفاء موصللي، سلمى المصري، مها المصري، لينا حوارنة، أمانة والي، نظلي الرواس، سحر فوزي. مبينةً أنها تقوم بإلقاء نظرة مسبقة على ما تحب الفنانة أن تظهر به ولا تعتمد على ظهورها على التلفزيون؛ لأن هذا الظهور يعتمد على الدور والشخصية بحسب تعبيرها.

وقالت إنها تتابع أيضا إطلالات الفنانة قبل سنوات عبر المواقع وعلى جلسات التصوير السابقة التي تقوم بها الفنانة، وتحاول العمل وفق هذه الطريقة مع ضرورة تدارك الأخطاء التي وجدتها في الإطلالات السابقة من وجهة نظرتها.

وعن أكثر الفنانات اللواتي شعرت بالارتياح أثناء التعامل معهن ذكرت الفنانة وفاء موصللي؛ لأنها عملت معها أكثر من مرة وهذا شكل نوعا من الألفة والثقة، وأعربت عن سعادتها بأن موصللي تحدثت أن منال النونو شجعتها للظهور أكثر أمام الكاميرا وجعلتها محبة لذاتها وتفاصيلها أكثر انطلاقا؛ وذلك لحرفية منال بتصميم الإطلالات المختلفة لموصللي

وبالحديث عن الاختلاف بين الإطلالات للفنانة والسيدات بشكل عام قالت منال، إن أي سيدة تزور مركزها فهي تأتي؛ لأنها تحضر جلسة تصوير لذلك يتم الاعتناء بها كالاعتناء بالفنانة، لكن مع وجود حذر أكبر لإطلالة الفنانة.

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وعن نصيحتها للسيدات في وضع المكياج اليومي بحكم اختلافه عن مكياج السهرات قالت إن اليوم الطبيعي يحتاج إلى الاهتمام بالإطلالة ولكن مع طغيان الملامح الطبيعية أكثر؛ أي اعتماد المكياج الخفيف، مع عدم وضع الرموش صباحا والابتعاد عن كل ما يضر كالعدسات إلا في حال الضرورة.

وبالانتقال عن إطلالة العروس في موسم صيف ٢٠٢٠ قالت منال، إنه لا يوجد مكياج موحد لهذه المناسبة ولكن يتم الاعتماد على ما يليق بها، كما أنها دائما تعتمد الألوان الدافئة كالألوان الترابية كالبني والبيج والنحاسي.

وفي الختام قدمت نصيحة لكافة السيدات عبر "فوشا" مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالبشرة جيدا واستغلال الجلوس في المنزل للقيام بالماسكات الطبيعية، وتخفيف المكياج في الصيف؛ لأنه مضر للبشرة جدا مع وجود الحر، واستعمال كريم الحماية من الشمس، واستعمال كريم خاص لأصحاب البشرة الدهنية، وعدم الالتفات لفيديوهات اليوتيوب وموضة تحديد الوجه "الكونتور"؛ لأن للبشرة طبيعتها بحسب تعبيرها.

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