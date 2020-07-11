الملكة رانيا تتألق بقميص "فوشيا" من توقيع "أوف وايت" بسعر ألف دولار

تألقت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بإطلالاتها العصرية خلال زيارة لها إلى بيت البركة وبيت الورد في منطقة أم قيس التي تقع في شمال الأردن، برفقة إبنتها الأميرة إيمان، وأطلت الملكة رانيا بقميص ساتان بلون الفوشيا من Off-White بسعرألف دولار أمريكي، كما انتعلت حذاء سنيكرز من Adidas بسعر 100 دولار أمريكي.

ونسّقت ملكة الأردن إطلالتها ببنطلون أبيض أتى بقصّة مستقيمة، وارتدت نظارات شمسية من Chanel، تميّزت بشكلها المدوّر، واعتمدت تسريحة الكعكة الفوضوية والعفوية، وتميزت بمكياج ناعم وعملي ارتكز على ظلال العيون الترابي وأحمر الشفاه اللامع.

ونشرت الملكة رانيا على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور من زيارتها لأم قيس، برفقة ابنتها إيمان، وكتبت معلقة: "جلسة ما بتنتسى اليوم في بيت البركة وبيت الورد مع إيمان وأهالي أم قيس بشجع الكل يزور المنطقة".

من جهتها، أطلت الأميرة إيمان بصحبة والدتها، بإطلالة كاجوال مرتدية بنطلون جينز مع سترة بيضاء وفوقه قميص مفتوح بلون بيج محايد، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة منسدل على الكتفين، بالإضافة لمكياج ناعم وخفيف.

واطلعت الملكة رانيا على الأنشطة التراثية والسياحية التي تقدمها شركة وجهات البركة في أم قيس بمحافظة اربد شمال الأردن، كشركة متخصصة بالسياحة المستدامة، والتقت مجموعة من السيدات المشاركات في جلسات لتعليم صناعة السلال التقليدية وتهديب الشماغ والطبخ، وشاركت بصناعة قراص العيد واطلعت على المنتجات التراثية للقرية.

كما اطلعت الملكة رانيا والأميرة ايمان في بيت الورد على المنتجات الزراعية وأشجار ونباتات الزينة وتم استعراض تقنية "كرات البذور" المستخدمة لديهم لحماية البذور من الطيور والانجرافات، حيث يطل بيت البركة، في قلب أم قيس، على معالم من بينها محمية اليرموك الطبيعية وبحر الجليل، ويسع ما يصل إلى ستة ضيوف، وهذا البيت هو جزء من مبادرة أكبر لبيوت ومناطق يتم فيها إتاحة تجارب سياحية بديلة للزائرين، وتعمل فيها 130 أسرة بهدف تعزيز مرافق الجذب السياحي الأقل شهرة مع توفير فرص عمل في المناطق الريفية.

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