تنتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة 3 إلى الخميس 10 تموز حظوظ كبيرة

مهنياً: لا يزال الحظ يواكب طموحاتك في هذا الاسبوع المهم جدا مع وجود المريخ في الحمل الذي يستقر فيه استثنائيا حتى نهاية السنة فهو طالع فلكي مناسب جدا لك يزودك بحيوية ممتازة ويزيد من قدراتك الفكرية والجسدية بحيث تكون الحظوظ اقوى واكثر منفعة مع وجود الخسوف في البيت السادس الى جانب القمر في الجدي في مربع فلكي مع الشمس من السرطان يومي السبت والاحد اي في بيت العمل والصحة والاهتمام بالامور المعنوية والراحة الجسدية ويشير الى تغييرات في الوضع المادي وقد يتحدث عن انجاز تقدم عليه من الضروري ان ترتب وتهتم في هذه الاهتمامات كي تضع خطة جديدة واساسات جديدة وادخال تغيير على حياتك حاول ان تطور جدول اعمالك اليومي بشكل مفيد لكن قد يتغير الجو الفلكي ويصبح قاسيا بين الاثنين والاربعاء مع وجود القمر في الدلو المواجه لبرجك الموجود في بيت العلاقات والارتباطات العاطفية والمهنية ما يجعلك على اعصابك حاول ان تحافظ على مرونتك وان تسيطر اكثر على ردات فعلك ان الضغوط متنوعة ولا تجد الوقت الكافي لحلّها فلا تأخذ قراراً حاسماً تحت وطأة الغضب وحاول ان تفكر بمنطق وموضوعية تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى برج الحوت يومي الخميس والجمعة ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من السرطان فتكون تأثيراته سهلة وإيجابية ما يجعل المعنويات مرتفعة جداً تشعر بالارتياح والثقة بالنفس وتعالج الامور بسلام وهدوء تبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة الحل بالنسبة إليك. سوف تحقق تقدماً وتنجح في الترويج لحملتك ولأفكارك وتتسهل عليك حياتك المهنية والشخصية والعامة حضر نفسك للاحتفالات والاخبار السارة والممتازة حاول ان تدور الزوايا لكي تختم الاسبوع بطريقة افضل.

عاطفياً: يحيطك كوكب الزهرة من برج الجوزاء الصديق باجواء الحب والرومانسية ويعدك بلقاءات مثيرة للاهتمام وسوف يساعدك على حل المشاكل والقضايا المعقدة والعالقة ما يجعلك تعيش لحظات سعيدة الى جانب الشريك الاولاد والاهل او ان تحتفل بحدث عائلي كبير للعازب اذا كنت تعيش علاقة جدية فتوقع ان تزدهر وان تتعزز الروابط ومن المحتمل ان تتزوج.

قد يهمك أيضاً :