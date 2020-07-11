تنتظر مولود برج "العذراء " من الجمعة 3 إلى الخميس 10 تموز نجاحات مهمة

مهنياً: تقوى نسبة نجاحك وحظوظك في هذا الاسبوع المهم جدا ومن الضروري ان ترتب جدول اعمالك وتشتغل على الامور الصعبة قبل وصول عطلة الاسبوع سوف تحالفك تاثيرات الخسوف في البيت الخامس والقمر من الجدي يومي السبت والاحد الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج السرطان الذي يفتح صفحة جديدة في عالم المال والعواطف خاصة ان هذا الخسوف يشكل طالعا استثنائيا مع عطارد والمشتري والمريخ ما يجعل الجو العام جيد مريح منتج يجعلك تحلق الى القمة بحماستك ونشاطك ومعلوماتك ومؤهلاتك انها مرحلة ايجابية معزّزة بالحظوظ والانفراجات تسمح لك بالسير قدماً نحو الاهداف متخطيّاً العراقيل بشجاعة فالاجواء تعد بالنجاح والربح والمكاسب . كما ان نوعية الوقت دسمة وقوية تعطيك الجرأة للتواصل للتفاوض للمساومة اجواء تحمل انفراج لكل المسائل المعقدة تتبدل الاجواء الفلكية بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الدلو ما يسبب لك ازمات صحية او مهنية تعب جسدي ارهاق ومسائل صعبة فتشعر بالقلق وكثرة المسؤوليات والانشغالات انتبه الى صحتك النفسية والمعنوية وابتعد عن الاجواء الصاخبة فأنت بحاجة الى الهواء النقي والهادىء حاول ان تتحالف مع محيطك لأنك ستحتاج الى كل الدعم والتعاون. تقوى المشاكل وتتعقد الامور فتعيش هدوءا تام وانزعاج ونوع من المزاجية في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى برج الحوت الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج السرطان فتكون الفترة الاسوأ فترة دقيقة تجنب تأزيم الامور والدخول في نزاعات عقيمة.

عاطفياً: لا تجازف بشيء في حياتك الزوجية وكن حذراً خاصة ان متطلبات العائلة والشريك تبدو كثيرة وضاغطة قد تنزعج من ملاحظات او ظروف تولد احتكاكا وتذمرا حاول ان تجد الحلول بهدوء للعازب إنه أسبوع حذر جداً ما يجعلك متطلباً ثائراً بسبب موجات الغيرة والهواجس التي تسيطر عليك لذا أنصحك بعدم إلقاء اللوم على الحبيب بصورة عشوائية.

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