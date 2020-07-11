علاقات و مجتمع
على الرغم من انفصالهما منذ سنوات عديدة، إلا أن علاقة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، ظلت مستمرة حتى وقتنا هذا، فدائما ما تحرص شيرين على حضور حفلات الهضبة، والحديث عنه خلال البرامج التلفزيونية.
علاقة "شيرين" بزوجها السابق، لم تختلف عن علاقة الصداقة القوية التي تجمعها بزوجة "دياب" الحالية، الفنانة دينا الشربيني.
وأمس، رحل عن عالمنا، الفنان ومصمم الرقصات محمود رضا، عن عمر يناهز الـ90 عاما.
الأمر الذي لم يمر مرور الكرام على الهضبة الذي حرص على نعيه، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتب "الهضبة": "خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير محمود رضا، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".
وبنفس الكلمات التي نعى بها "الهضبة" والد زوجته السابقة، دونت الفنانة دينا الشربيني الجملة ذاتها.
حيث نشرت صورة للراحل مع ابنته "شيرين"، معلقة: "البقاء لله.. خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير محمود رضا رحمه الله».
وكانت الفنانة شيرين رضا، أعلنت خبر وفاة رحيل والدها، مدونة:" توفي والدي الفنان الكبير محمود رضا، وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء على أفراد العائلة فقط، كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها.. شكر الله سعيكم جميعا".
ويعد الفنان محمود رضا من رواد الفن الاستعراضي، وهو من مواليد القاهرة في عام 1930. أسس محمود رضا "فرقة رضا" للفنون الشعبية، كما شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه "ساحر النساء، قلوب حائرة، غرام في الكرنك".
كانت هذه تفاصيل خبر بنفس الجملة.. عمرو دياب ودينا الشربيني يعزيان شيرين رضا في وفاة والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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