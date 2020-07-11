مخرجة تحكي عن تعرضها للتحرش من سائق توك توك: سجنته 5 سنوات

علاقات و مجتمع

حكت المخرجة هند عبدالستار، تفاصيل تعرضها للتحرش الجنسي خلال عام 2016، ومقاضاتها للمتحرش حتى حصلت على حكم قضائي بسجنه 5 سنوات.

وقالت "عبدالستار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنها تعرضت للتحرش شهر سبتمبر عام 2016، وقررت اللجوء للقضاء وعمل محضر بالواقعة.

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وأشارت المخرجة أن من تحرش بها كان يعمل سائق "توك توك" وأنها استطاعت الحصول على رقم التوكتوك ومن ثم الوصول لبيانات المتحرش لافتة أنه أدلت بأقوالها للنيابة وتم القبض عليه وعام 2017 حصل على حكم حبس 5 سنوات سجن مشدد.

ولفتت إلى أنها لم تحضر جلسة النطق بالحكم نظرًا لقيام أهالي الجاني بتهديدها بشكل مباشر وذهبوا عند منزلها لتهديدها، مؤكدة أن التهديد تسبب لها في نتيجة عكسية.

وأكدت "عبدالستار" أنها تعرضت للتحرش أكثر من مرة: "حصل قبل كده تحرش في الشارع عادي ومرة اتخانقت ومرة كنت في ميكروباص مسكت الولد لما أخواتي جم وضربوه هما وقرايبي"