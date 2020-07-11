علاقات و مجتمع
أكدت أمل عبدالمنعم، مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة أن المجلس تلقى 400 شكوى بعد إعلان القبض على الشاب المتهم بالتحرش بالفتيات، وذلك عبر الخط الساخن للشكاوى وتطبيق "واتساب".
وقالت "عبدالمنعم" خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية هبة جلال في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن رقم "الواتس آب" المخصص لشكاوى التحرش التابع للمجلس القومي للمرأة (01007525600) لافتة أن الخط الساخن يرد عليه متخصصون نفسيون ويستقبلون الشكاوى من الشاكية ويرشدونها للتحرك القانوني للحصول على حقها.
وأكدت أن الفتاة لا يلزمها وجود دليل لتتقدم بشكوى ضد تعرضها للتحرش الجنسي: "مش دورها أن يبقى عندها دليل وبنساعدها ونقولها الخطوات اللي تمشي فيها ومعظم السيدات مش عارفين وأخدوا الصدمة ومش عارفين يروحوا فين والدور بتاعنا دور وسيط أننا نوجهها ونوفر لها المعلومات القانونية والإجرائية".
وأشارت أنه بعد تحرير المحضر ترجع المجني عليها للمجلس مرة أخرى لتوفير المساندة القانونية لها عن طريق مجموعة من المتطوعين حال عدم قدرتها على توكيل محام.
كانت هذه تفاصيل خبر القومي للمرأة: تلقينا 400 شكوى تحرش منذ نشر قضية الشاب الجامعي المتحرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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