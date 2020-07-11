صحفية تتعرض للتحرش مرتين: الاتنين اتسجنوا والظابط مكنش عايزني أعمل محضر

علاقات و مجتمع

حكت الصحفية نشوى العجوز، تفاصيل تعرضها للتحرش، مشيرة أنها كانت حاملا، وكانت تسير في الشارع ويسير خلفها شخص ما ثم أبطأت خطواتها ليمر هذا الشخص وتسير وحدها إلا أنه مر ثم رجع وتحرش بها في الشارع.

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وقالت "العجوز" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن الواقعة حدثت خلال شهر رمضان الماضي، مؤكدة أنها كادت تسقط جنينها.

وأشارت إلى أن المتحرش يبلغ من العمر 24 عاما، وأنها نزلت للشارع بعد الإفطار لشراء بعض المسلتزمات ثم تعرضت للتحرش لافتة أنها استغاثت بالمارة وجاء إليها شاب مع خطيبته ووالدتها، وذهب معها لقسم الشرطة لتحرير المحضر اللازم، لافتة أن المتحرش حصل على حكم حبس مشدد 5 سنوات.

وأوضحت الصحفية، أنها تعرضت للتحرش شهر أكتوبر الماضي وذهبت لقسم الشرطة لتحرير محضر، وحاول الضابط نصحها بعدم تحرير محضر خوفًا على سمعتها، ولكنها رفضت واتهمته بأنه سيكون مثل المتحرش إن لم يساعدها، لافتة أن المتحرش حصل على حكم حبس 5 سنوات هو الآخر.