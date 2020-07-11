ياسمين غيث: من يبررون التحرش بالمرأة بسبب ملابسها مرضى وأموات

علاقات و مجتمع

هاجمت الفنانة ياسمين غيث، من يعتبرون أن الملابس هي سبب تعرض الفتيات للتحرش، مؤكدة أن كل شخص منحه الله اختيارات ليقرر ما هو الصح والخطأ بالنسبة له.

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وقالت "غيث" خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"،: "هل معنى ده أن البنات اللي لابسين مقفول قوي أو محجبات ومنتقبات متمش التحرش بيهم لا حصل واتعرضوا للاغتصاب كمان".

وأكدت أنه لا توجد علاقة بين ملابس المرأة وتعرضها للتحرش معتبرة أن من يبررون التحرش بملابس المرأة مرضى وأموات.

ونفت "عز" ما تردد عن تسبب بعض المشاهد الفنية في انتشار التحرش: "بالعكس بيقدموا التحرش أنه موجود لأنه مينفعش ندفن راسنا في الرملة وبيظهروا إيه الحلول مع الناس دي والفن دوره مهم وفيه ناس بتتأثر وبتصدق الشخصيات لدرجة أنهم عاوزين يقلدوهم".