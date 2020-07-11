طريقة عمل ميلك شيك فانيليا بارد

يحتاج الجسم عادة خلال أشهر الصيف لتناول العصائر الطبيعية، لتعويض الماء المفقود، وزيادة الطاقة. لذا جددي لأسرتك في أكواب العصائر المقدمة، وحضري لهم ميلك شيك الفانيليا المميز. المقادير آيس كريم فانيليا. 1/2 كوب لبن بارد. Advertisements 1/4 كوب مابل سيرب (وهو شراب سكر محلي). طريقة التحضير: في الخلاط الكهربائي، اخلطي الآيس كريم مع اللبن. ضيفي المابل سيرب للخليط، وثلج مجروش. زينيه بالكريمة المخفوقة، والفواكه.

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