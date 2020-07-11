استشاري نفسي: المتحرش سيكوباتي لا يفكر إلا بشهواته

علاقات و مجتمع

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قال الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي، إن الشخص المتحرش بطبيعته سيكوباتي يسعى دائما للسيطرة على الآخرين ومتبلد المشاعر، ودائم التفكير في شهواته فقط.

وأضاف "حسين"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن التربية الخاطئة من قبل بعض الأهالي تجاه بناتهن، يجبرهن على عدم إيقاف المتحرش عند حده، عبر سبه أو ضربه أو الإبلاغ عنه: "المفروض تتغير نظرية أن البنت المتحرش بها مينفعش تصوت أو تشتم، ولازم تتواجد الشرطة النسائية بشكل دائم في الشوارع"، موضحا أن التربية هي الأساس في مواجهة التحرش سواء للشباب، وكذا استكمال الفتيات في الإجراءات القانونية لعقاب مثل هؤلاء.

وأكد الاستشاري النفسي، أن التحرش هو أحد أنواع الجرائم التي تؤثر على نفسية الشخص وتؤدي إلى إرهابه جسديا وفكريا.