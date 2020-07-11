سينابون بطاطا

كتب: هن - 04:57 ص | السبت 11 يوليو 2020

يعتبر السينابون من الحلوى التي يفضلها الكثير ولذلك تقدم "هن" طريقة مختلفة لتقديمه بإضافة البطاطا إلى مكوناته، على طريقة الشيف أميرة شنب . مقادير سينابون البطاطا للعجينة 1 حبة بطاطا مشوية ومهروسة ثلاثة أرباع كوب لبن جوزهند 4 ملعقة كبيرة زبدة نباتي 2 ملعقة كبيرة سكر بني 2 و نصف كوب دقيق 2 و ربع ملعقة صغيرة خميرة ملح 1 ملعقة كبيرة نشا 1 ملعقة كبيرة بذور كتان مطحونة للحشوة Advertisements نصف كوب سكر بني 1 ملعقة كبيرة قرفة 4 ملعقة كبيرة زبدة نباتي للججليز 1 كوب سكر بودرة 1 علبة لبن جوزهند عين جمل طريقة تحضير سينابون البطاطا تخلط المكونات الجافة للعجينة سويا ثم تخفق البطاطا ثم يضاف اللبن تدريجيا مع الاستمرار في الخفق. تضاف الزبدة ثم تترك العجينة مغطاة حتى تتخمر. تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل. تفرد زبدة الحشو فوق العجينة ثم يخلط السكر والقرفة ويضافا فوق الزبدة. يقطع العجين لشرائح طولية ثم تلف كل شريحة على شكل رول. تترك مغطاه حتى تتخمر مرة أخرى ثم يسوى السينابون بالفرن. يخلط لبن جوز الهند مع السكر البودرة ثم يضاف فوق السينابون. يزين بعين الجمل ثم يقدم بالهنا.

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