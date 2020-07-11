أطعمة عليك تجنبها لتحمي نفسك من مرض الزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - يتسبب مرض الزهايمر في ظهور أعراض تشمل الارتباك وصعوبة أداء المهام وفقدان الذاكرة ويؤثر بشكل مباشر على دماغ المرء، وعندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، يمكن لبعض الأطعمة أن تجعل الحالة أسوأ.

تحدث الدكتور إيمير ماكسويني، استشاري الأعصاب لصحيفة إكسبرس، عن الأطعمة التي يجب تجنب تناولها للوقاية من مرض الزهايمر، حيث نصح بتجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والأطعمة المقلية والزبدة والسمن واللحوم الحمراء والجبن، وفق ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

وقال الدكتور إيمير، إن الدماغ يعتمد على التغذية الجيدة للعمل بشكل ملائم، ويساعد النظام الغذائي الجيد على تعزيز وتقوية الاتصالات في الدماغ وتحسين المزاج وتقليل التوتر.

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فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب تجنبها أو التخفيف من تناولها للوقاية من آلزهايمر:

الأطعمة المصنعة

عندما سُئل عن بعض الأطعمة التي يجب تجنبها تماماً أو تناولها في الحد الأدنى، قال الدكتور ماكسويني إن الأطعمة المصنعة هي واحدة من المجموعات الغذائية الرئيسية التي يجب تجنبها.

وتابع: “الأطعمة المصنعة فقيرة من الناحية الغذائية، وتفتقر إلى المغذيات الدقيقة الحيوية (الفيتامينات والمعادن وغيرها) التي يحتاجها الدماغ ليعمل في أفضل حالاته. من المرجح أيضاً أن تحتوي الأطعمة المصنعة على مواد مضافة ومواد حافظة وهي مواد كيميائية تحتوي على السموم”السكّر

بحسب الدكتور ماكسويني، فإن السكر والمحليات الاصطناعية، تؤثر سلباً على صحة الدماغ. يتواجد السكر في الأطعمة الحلوة، وفي الأطعمة المشتقة من الكربوهيدرات المكررة (الخبز الأبيض والأرز والمعكرونة وغيرها) لذا يجب التقليل من تناول هذه الأطعمة للوقاية من خطر الإصابة بالزهايمر.

وأوضح الدكتور ماكويني أن السكر الزائد يزيد من خطر الإصابة بالخرف، إلى جانب أمراض القلب والسكري من النوع 2 والسمنة.

الأطعمة الغنية بالدهون

أظهرت دراسة يابانية أجريت في عام 2019، بأن الأشخاص الذين تناولوا الدهون بإفراط كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر. وعلى الرغم من الضرر المحتمل للدهون، فقد أكد العلماء على أن تناول الدهون باعتدال ضروري لصحة الدماغ، إذ أن الدهون تشكل أكثر من 60٪ من وزن الدماغ الجاف.