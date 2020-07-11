ضحية الاغتصاب بالدقهلية: "عاوزة حق بنتي.. والمتهم يرفض إجراء تحليل DNA

علاقات و مجتمع

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قالت أمل محمد عبدالحميد، ضحية الاغتصاب في الدقهلية، إنه جرى فتح تحقيق في القضية مرة أخرى، متابعة: "بطلب التحقيق العادل في القضية، وعاوزة حقي وحق بنتي، عشان بنتي لسه متعملهاش التحليل، وبنتي حياتها مُهددة".

وأضافت "أمل" خلال لقاء عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، أن ابنتها ليس لديها أي أوراق تثبت والدها الحقيقي، مطالبة بإجراء تحليل DNA حفاظا على مستقبلها، موضحة أن الجاني هارب ولا يريد إجراء التحليل لأنه سيثبت أنه والد البنت: "لسه موجود في البلد، بس مستخبي وخايف يعمل التحليل".

وتذكرت تفاصيل الواقعة قائلة: "الواقعة حصلت في آخر مارس 2018، كنت مخطوبة وفاضلي أسبوع وهتجوز، زميلي جه من البلد، وكان اتقدملي قبل ما اتخطب وأنا رفضته، فوقف مستنيني قدام الدرس، لقيته مستنيني ونادى عليا مبصتش، نادى عليا تاني قولتله انت عاوز مني إيه؟ فسبته ومشيت، راح شاددني في مكان مهجور وحدثت الواقعة".