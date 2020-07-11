Batwoman.. جافيكا ليسلي أول ممثلة سمراء تجسد "الفتاة الخارقة"

علاقات و مجتمع
أعلنت الفنانة جافيكا ليسلي، عن أنها أول فنانة سمراء تجسد شخصية الفتاة الخارقة Batwoman، عقب موجة من الاحتجاجات اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية للتنديد بالعنصرية ضد أصحاب البشرة الداكنة، على أثر قتل شرطي أبيض لشاب أسمر يدعى "جورج فلوريد".
وتلعب الفنانة الشابة دور "الفتاة الخارقة" في الموسم الثاني من مسلسل Batwoman، المقرر عرضه في شهر يناير.
وتخلف جافيكا ليسلي، الفنانة روبي روز، التي جسدت دور البطلة الخارقة في مجموعة أفلام DC Comics.
قالت ليزلي، في تصريحات صحفية: "أنا فخور للغاية لكوني أول ممثلة سوداء تلعب الدور الأيقوني لباتومان على شاشة التلفزيون".
وأضافت: "بصفتي امرأة ثنائية الجنس (مثلية)، يشرفني الانضمام إلى هذا العرض الرائد".
وعلقت الفنانة على مشاركتها في العمل الفني، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، قائلة: "بالنسبة لجميع الفتيات الصغيرات السود اللواتي يحلمن أن يصبحن خارقة في يوم من الأيام ... هذا ممكن".
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