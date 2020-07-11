سيدة تتهم زوجها بإرسال صورها الخاصة لـ"الأصدقاء والمعارف" (تفاصيل)

علاقات و مجتمع

خلال الساعات الماضية انتشر هاشتاج بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدعم إحدى الفتيات تدعى "هدير حامد" اتهمت زوجها بفضحها بعدما أرسل صورا "خاصة" لها إلى أصدقائها وأفراد عائلتها، تأديبا لها بعد طلبها الطلاق.

تروي "هدير" قصة معاناتها لـ"هن"، والتي بدأت بزواجها منذ سنة و8 أشهر، "كل حاجة كدب قال إنهم عيلة كبيرة وده مش صح، قعد 7 شهور في البيت من غير شغل ووالده هو اللي بيصرف على البيت، ولما اشتكيت من قلة المصاريف هددني وضربني، وكل شوية أغضب وارجع".

لم تستطع الفتاة العشرينية تحمل تلك المعاملة خاصة بعدما أنجبت ابنتها، فترك منزلها وطلبت الطلاق في ديسمبر الماضي، "كان بيمد ايده عليّ طلبت الطلاق، رفضوا نهائيا، وأنا بشتغل وبصرف على بنتي".

لكي تحصل على الطلاق كان لزاما على "هدير" أن تحرر وصل أمانة على نفسها بـ 200 ألف جنيه، حتى يضمن زوجها بأنها لن تقيم دعوى قضائية ضده تطلب فيها مستحقاتها، إضافة إلى تنازلها عن حضانة ابنتها في حالة زواجها مرة أخرى.

رفضت الفتاة شروط زوجها فتمادى في مضايقتها، وهددها بالزواج من أخرى على "عفشها".

نشرت "هدير" عبر موقع "فيس بوك" نص محادثات جرت بينهما يظهر طلبها الطلاق، بالإضافة إلى امتناعها عن الرد عليه لفترات طويلة، وهو ما استفزه، فقرر فضحها بين أصدقائها وأرسل لهم صورها الخاصة.

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ياسمين موسى إحدى صديقات "هدير" أكدت لـ"هن" صدق روايتها، مشيرة إلى أن زوج "هدير" أرسل لها صور خاصة للأخيرة بـ"قميص النوم"، لافتة إلى أنه أرسلها أيضا إلى أزواج صديقات زوجته.

وحررت "هدير" محضرا ضد زوجها حمل رقم "51 أحوال" في مباحث الإنترنت بتارخ 7-7- 2020، كما حررت محضر تشهير وابتزاز أيضا في نقطة شرطة الرماية حمل رقم 12 12 بتاريخ.