سعاد ماسي: التحرش ظاهرة تعاني منها كل الفتيات في الوطن العربي

علاقات و مجتمع
قالت الفنانة سعاد ماسي، إن التحرش مشكلة تعاني منها كل الدول العربية، وليس مصر وحدها، حيث إن ظهور مثل تلك التصرفات تدل على عدم التربية السليمة في المنزل.
وأضافت "ماسي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه يجب على الفتيات الاهتمام بالتعليم لرفعه شأنهن في المستقبل وعدم التراخي في هذا الحق الضروري لهن، موضحة أن هناك عدد كبير من الفتيات في الأماكن النائية بمختلف الدول لم يتعلمن ككثيرين ممن في نفس ظروفهن.
وأكدت أن الإسلام أكد على اتباعه ضرورة التعليم، حيث أنزل الله على رسوله أول آيات القرآن الكريم وهي "إقرأ"، مشيرة إلى أنها قد طرحت ألبومها الأخير ويحتوي على 10 أغان، 8 منهم باللغة الجزائرية وواحدة مصرية: "إحنا عايشين بعيد عن البلد الأم، ودائما بنحن لجذورنا، وحبيت أعمل لجمهوري المصري هدية".
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