تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 3 إلى الخميس 10 تموز أحداث مهمة

مهنياً: اسبوع لا باس به معاكسات بالجملة مع تواجد الكواكب مواقع معاكسة من ومع وجود المثلث الفلكي المائي الذي يتحداك في عطلة الاسبوع الضاغطة من القمر في الحوت لكن سوف تعيش بداية لا باس بها مع وجود الخسوف والقمر في الجدي في موقع مناسب لك ويتحدث عن استثمارات وعمليات مالية ناجحة الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان يومي السبت والاحد في البيت الثامن بيت المساومات وبيت ترتيب الامور والتحضير والمسايرة والمجاملة ومتابعة الامور بقوة وجرأة ومثابرة تتواصل مع الناس تفاوض وتناقش الامور الشخصية والمهنية فتتوفق في حلحلة مسالة او معاملة قانونية ستساعدك الظروف لتقدّم في النهاية عملاً كاملاً ينال الإعجاب.تتابع الدورة الفلكية الايجابية الناجحة والجيدة بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الدلو الهوائي الصديق الى البيت التاسع الذي يقدم لك مجالات كثيرة وتفتح امامك ابواب المنافسة والمغامرة تتصالح وتسامح وترد الامور الى مجراها الطبيعي سيلمع نجمك وتحكم السيطرة على معظم أعمالك، ستكون المحرّك الرئيسي في عملك وسيلمس المسؤولين أهمية وجودك. تتقدم بشجاعة وإيجابية وتعمل على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء فتربح قضاياك بكل جدارة واحترام. تتبدل المواقع الفلكية مع انتقال القمر الى برج الحوت المواجه لبرجك ليشكل مثلثا فلكيا مع السرطان برج خصمك تدخل عطلة اسبوع ضاغطة متطلبة عاصفة ومليئة بالمشاكل والهموم، فترة تأمل وتعب واعمال متراكمة وأوضاعاً متداخلة مع بعضها تختبر صبرك وقدرتك على السيطرة والانضباط. قد تواجه حواجز جديدة تتطلب منك نضجاً في التعامل وترفعاً وتماسكاً.

عاطفياً: يحتفظ لك كوكب الزهرة الذي يتنقل في برجك حاملا معه تطورات مفرحة تعيد اليك الكثير من الاتزان والثقة فتكون في قمة السعادة وقد يفاجئك الشريك بلفتة خاصة فبادله الحب والمودة للعازب أسبوع جيّد يحمل انفراجات عديدة، تعارف وتقارب وحتى الزواج لن تخيب آمالك وأشجعك على تعزيز الثقة بينكما

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