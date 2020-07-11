تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 3 إلى الخميس 10 تموز أحداث جيدة

مهنياً: اسبوع جيد ومناسب تحت تاثير الشمس وعطارد في برجك في موقع فلكي داعم لتطلعاتك فلا داعي للقلق فقط انتبه على المسائل المهنية والشخصية لانها هي الاساس في هذه المرحلة من السنة كما عليك الانتباه والحذر من المربع الفلكي مع وجود الخسوف والقمر في برج الجدي والشمس من برجك ويولد بعض الخلافات في حياتك الشخصية ويشير الى خلافات في مجال العمل وتراجع صحي ومعنوي وصراعات وتحديات مع السلطات كما يجعلك تدخل في دوامة فلكية يومي السبت والاحد فهو يحمل اليك تاخيرا او مواجهة فشلا وتراجعا صحيا وتقلبات مهنية وشخصية قد تكون مزعجة أو تسبب لك حرجاً، قد تشعر بعدم تعاون الآخرين معك وربما تخفّ شعبيتك بعض الشيء، لا تجازف باعمال تعرف أنها لن تلاقي إعجاباً أو تقديراً وحاول ان تمرر الايام بهدوء ولطافة وانتبه ايضا من المسائل المالية والادارية والقانونية ونظم مصاريفك تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الى الدلو اي الى البيت الثامن بين الاثنين والاربعاء الذي يسلط الضؤ على نوع من تسوية او حلحلة فترى الامور بوضوح وبنظرة متفائلة فتلطف الاجواء وتعيد العلاقات الى طبيعتها كذلك سوف تحمل لك عطلة الاسبوع حظوظا مع وجود القمر في الحوت الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برجك فتتبدل الامور لمصلحتك يومي الخميس والجمعة ما يجعلك تتمتع بطاقة ايجابية تسمح لك ان تتحمل ما يحدث وتستوعب الامور وتنجح وتحقق نوع من تقدم واضح اسبوع جيد ومناسب لإدخال بعض التغيير على الجزء الروتيني من عملك.

عاطفياً: يحمل لك كوكب الزهرة المواجه لبرجك من برج الجوزاء اجواء بطيئة وغير مشجعة على اثارة المواضيع الحساسة والجديدة تجنب كل الخلافات ولا توجه انتقادا او ملاحظة سلبية او كلام جارح تندم عليه لاحقاً.للعازب حاذر من انعكاس سلبي لمزاجيتك على الوضع العاطفي ولا تهدد استقرار العلاقة بل ضاعف جهودك للحفاظ على ماء الوجه على الاقل.

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