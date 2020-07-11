تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 3 إلى الخميس 10 تموز أحداث مهمة

مهنياً: اسبوع مهم يسلط الاضواء على كافة العلاقات من حولك الجو العام جيد رابح لكن حاذر من تقلبات في الطباع والتحدي والتمرد في بداية الاسبوع السبت والاحد تحت تاثير الخسوف والقمر من برج الجدي الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج السرطان في البيت العاشر في اهم نقطة بالنسبة لبرجك في بيت الشغل والمسؤوليات والمتطلبات قد تتعرض لبعض المعاكسات فتشعر بالقلق والارباك فتكون ايام مخيبة جدا وفارغة قد تحزن بسببب تغيير في الظروف ما يجعلك معرّضاً لبعض الاهتزازات ابتعد عن الاستفزاز ولا تخلق لنفسك المتاعب. يتبدل المشهد الفلكي لمصلحتك وتتحمس للانطلاق ولاستعادة موقعك وتباشر بتنفيذ مشروع جديد بين الاثنين والاربعاء تحت تاثير القمر من الدلو فتكون محط الاعجاب فتترك انطباعات جيدة جداً وقد تحصل على فرصة للسفر. تبرع في مجال الترويج والتسويق كما سوف تسلّط الاضواء على قدرتك القيادية فلا عجب إذا طرح إسمك لتستلم مركزاً متقدّماً. لكن سوف تعود المعاكسات في عطلة الاسبوع الفارغة من الحماسة والحظوظ تحت تاثير المثلث الفلكي مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الحوت يومي الخميس والجمعة الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان فتعيش بعض المتاعب والضغوط نصيحة تجنب الدخول في معارك وظروف صعبة فلا تناسبك اثارة المتاعب او استعجال الامور لا تاخذ قرارا ولا تحسم امرا حاذر من الفوضى والمتاعب الصحية.

عاطفياً: تناسبك تاثيرات كوكب الزهرة من برج الجوزاء لأنها تسلّط الضوء على قدراتك الانسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الشريك الذي بدوره سيتجاوب معك مقدّمًا الدعم والاهتمام والرعاية فتنعم باسبوع مميز يحمل الكثير من اللقاءات والمفاجآت. للعازب انت على وشك ان تبدأ صفحة مهمة وحاسمة في حياتك العاطفية اذا كان عمرك يسمح بذلك .

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