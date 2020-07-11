تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 3 إلى الخميس 10 تموز تجاذبات لطيفة

مهنياً: تجاذبات لطيفة وارتياح هو عنوان هذا الاسبوع المهم جدا جدا المثمر والغني بحظوظه فتكون انطلاقة اسبوع سهلة تجعلك تتصرف بذكاء الاجواء مساعدة تفتح امامك ابواب الفرص والمساعدات والمبادرات مع وجود الخسوف والقمر في برج الجدي الترابي الصديق يومي السبت والاحد الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان ويدل على تغييرات آتية في الحقل المالي على مدى الاشهر المقبلة فتؤسس لمشروع تحلم به فتبرهن للجميع انك تستحقّ الترقية او التقدير إلعب دورك بذكاء وحنكة ولا تكشف كل الاوراق ولا تترك الاعمال الصعبة للايام القادمة فقد تتعقد الامور بين الاثنين والاربعاء تحت تاثير القمر من برج الدلو فتدخل في متاهات وامور غريبة وتجد نفسك قلقا تشكو من تحديات وتجنب تأزيم الامور قوي نفسيتك وحاول ان تلاقي الحلول المنطقية كما يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة لمواجهة المعاكسات فلا تغطس بالاوهام ولا تقع في فخ التحديات تتبدل الظروف وتشعر بالارتياح تفرح تتسلى وتعوض عن التاخير والتعب مع وصول القمر الى برج الحوت الصديق الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من السرطان يومي الخميس والجمعة ويساهم في حسم الأمور لصالحك حيث يكون لك حصة في الارباح ومكافأة لجهود سابقة او مالية. ستسير معك الحظوظ لتنير دربك ولتخرجك الى النور لتتألق وتحصد ما زرعت مؤخراً .

عاطفياً:اسبوع رومنسي بالتاكيد يحمل لك كوكب الحظ الزهرة عواطف كبيرة وارتياحا وتقاربا وانفراجات ومصالحات وتفاهم مع الشريك والاولاد للعازب تنفتح أمامك الابواب ويسهّل القدر خروجك من مرحلة العزوبية. يدعمك الزهرة من برج الجوزاء ويشجّعك على تلبية الدعوات وعلى الارجح سيلفت نظرك شخص مختلف عن محيطك تجد فيه خصالاً غامضة ترغب في اكتشافها واختبارها.

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