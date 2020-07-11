من الطفولة للشباب.. هنادي مهنا تحيي ذكرى رحيل سامي العدل (صور)

علاقات و مجتمع
أحيت الفنانة الشابة هنادي مهنا، الذكرى الخامسة لرحيل المنتج والفنان سامي العدل، بمجموعة من الصور التي تجمعهما منذ طفولتها وحتى الشباب عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق "إنستجرام"، معلقة: "وحشتني أوي.. الله يرحمك يا غالي".
ويذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة هنادي مهنا، هو مسلسل "الفتوة" الذي عرض في رمضان الماضي 2020، وجمعها للمرة الأولى بخطيبها أحمد خالد صالح.
ومسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.
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