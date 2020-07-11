رانيا يوسف: "أمي كانت بتلبس قصير ومفتوح ومكنش حد بيتحرش بيها"

علاقات و مجتمع

استنكرت الفنانة رانيا يوسف، تعرضها للتحرش، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أنها ستتقدم ببلاغات للنيابة العامة ضد المتحرشين بها.

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وقالت الفنانة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر": "الموضوع بقى OVER، وهناك بنات محجبات ورجال يراسلونني ويشتكون لي من تعرضهم للتحرش".

وأضافت: "دي مش أخلاق بلدي اللي اتربيت عليها، أنا من مصر الجديدة وكنت بنزل بشورت وأمي كانت بتلبس قصير ومفتوح ومكنش حد بيتحرش بيها".

وتابعت أن السينما المصرية كانت حافلة بالمشاهد التي تناولت المايوهات واللبس القصير في فترة "الأبيض وأسود"، ومع هذا لم يكن التحرش موجودا: "والطفلة اللي اتحرشوا بيها وكان عندها 4 سنين، هي كمان كان عندها فستان زيي، إحنا مش هنسكت".