الامارات | سويسرا: سحب كمامات ملوثة بفطر العفن

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شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا: سحب كمامات ملوثة بفطر العفن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سحبت الحكومة السويسرية ملاييناً من الكمامات التي كانت ضمن مخزونات قديمة وزعت في بداية جائحة كورونا، لكنها تعرضت للإصابة بفطر العفن.
وقالت الحكومة، أول من أمس، إن «اختبارات سابقة لم ينتج عنها وجود هذا التلوث».
وأوضحت أن النسخ المعطوبة بالعفن تضم 13.5 مليون كمامة كانت معدة من جانب الاتحاد السويسري منذ عام 2007 استعداداً لقدوم جائحة، وحفظت في صيدلية تابعة للجيش، ولم تستخدم حتى توزيعها مع حلول «كورونا». وكانت الحكومة قد وزعت هذه الكمامات على القطاع الصحي وقطاعات الاستهلاك عندما كانت هناك حاجة ماسة للكمامات في بداية الجائحة.
ولم يتأثر بفطر العفن 18 مليون كمامة أخرى سلمت في أبريل الماضي إلى المحال التجارية للبيع.
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