الامارات | مفاجآت صيف دبي تنطلق بأمسية مبهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت صيف دبي تنطلق بأمسية مبهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بأمسية افتتاحية ضمت مزيجاً من العروض الضوئية على برج خليفة والألعاب النارية وعروض النافورة الراقصة، وظهور شخصية «مدهش» بحلته الجديدة،انطلقت أول من أمس مفاجآت صيف دبي، وسط العديد من الفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة.

وبينما تراقصت نافورة دبي على أنغام أغنية «دبي كوكب آخر» بصوت الفنان راشد الماجد، استمتع زوار الساحة الخارجية لـ«دبي مول» بعرض ضوئي مبهر على برج خليفة، شمل عرض فيديو ضوئياً استمر أربع دقائق، مع العد التنازلي لانطلاق مفاجآت صيف دبي والرسوم المتحركة اللافتة للأنظار. ورحب العرض بالمتسوقين والمقيمين والزوار ودعاهم لاكتشاف المزيد من المفاجآت، كما أرسل رسالة شكر وعرفان من جميع سكان دولة الإمارات إلى الأبطال في الخطوط الأمامية. واختُتم العرض بظهور شعار مفاجآت صيف دبي بألوانه المميزة على أنغام الموسيقى.

واستكمالاً للأجواء الاحتفالية، ظهرت شخصية «مدهش» الشهيرة بشكل جديد ومتميز، والشخصية الجديدة المصاحبة له «دانة» التي تظهر للمرة الأولى. وتوجت الأمسية الاحتفالية بعرض للألعاب النارية مع عرض للنافورة الراقصة للترحيب بسكان دبي وزوارها ليستمتعوا بسبعة أسابيع من الصفقات والعروض الترويجية وفعاليات الترفيه العائلية المتميزة.

وحظي المتسوقون خلال اليوم الأول من الحدث بفرصة الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 90% لمدة 12 ساعة حصرياً في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة. واحتفلت وجهتا السيف وذا أوتلت فيليدج بانطلاق مفاجآت صيف دبي من خلال الإعلان عن عدد من العروض الترويجية للعائلات والأصدقاء.

ونجحت الوجهتان في رسم البسمة على وجوه الزوار خلال أول أيام مفاجآت صيف دبي من خلال العروض الفنية المتجولة ورواة القصص والعروض الموسيقية، بالإضافة إلى العروض والفعاليات الاحتفالية الأخرى التي تستمر على مدار سبعة أسابيع.

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أسابيع من الصفقات والعروض الترويجية وفعاليات الترفيه العائلية.

- شخصية «مدهش» أطلت بشكل جديد بصحبة «دانة».

- النافورة تراقصت على أنغام أغنية «دبي كوكب آخر».

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