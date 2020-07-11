الامارات | منتسبو ملتقى الحمرية يكتسبون مهارات المشغولات اليدوية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتسبو ملتقى الحمرية يكتسبون مهارات المشغولات اليدوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتظم المشاركون من الطلبة المنتسبين لفعاليات ملتقى الحمرية الصيفي الـ26 في ورش تكسبهم مهارات حياكة المشغولات اليدوية، والتعرف إلى فنونها وأسرارها التي تعد من أهم البرامج التي تعنى بتنمية الجوانب الفنية وتوجيهها في إنتاج مواد مفيدة.

وتلقى المشاركون في الورش، والتي تنظم عن بعد في إطار فعاليات نادي الحمرية الثقافي الرياضي، تدريبات في إنتاج العديد من المجسمات والأشكال التراثية والفنية، بعد أن وزعت إدارة الملتقى المواد اللازمة لتنفيذ المشغولات على المشاركين في منازلهم.

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وتضمنت الورشة جزأين، نظرياً وعملياً، تعلم فيهما المشاركون تشكيل المشغولات اليدوية من المجسمات التراثية اليدوية. ووفر نادي الحمرية الاحتياجات للمشاركين عن طريق إيصال المستلزمات الخاصة بالورش لمنازل الطلبة في صناديق خاصة تم تعقيمها بأحدث الطرق والوسائل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية. وهدفت إدارة ملتقى الحمرية الصيفي من المبادرة إلى تمكين المشاركين من ممارسة وإتقان إنتاج المشغولات، ومتابعة الشروح عبر التواصل المرئي عن بُعد، بهدف الحفاظ على صحتهم من جائحة كورونا علاوة على استفادتهم في أهداف الورش.

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