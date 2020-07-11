الامارات | قلوب عملاقة تنشر الفرح في سماء استوكهولم

شكرا لقرائتكم خبر عن قلوب عملاقة تنشر الفرح في سماء استوكهولم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئ سكان العاصمة السويدية استوكهولم ومنطقتها، أول من أمس، برؤية طائرات تحلق في الأجواء، وترسم القلوب في السماء، في بادرة تكريم لضحايا فيروس كورونا المستجد.

وتشكل هذه الأشكال الزائلة المرسومة على علو يقرب من 3000 متر، «لفتة تكريمية لضحايا الفيروس، وكذلك للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، خصوصاً في قطاع الطيران، حسب ياكوب هولاندر، أحد الطيارين اللذين أطلقا المبادرة.

وأراد الطيار المحترف مع زميله بينغت أندرسون، وهما عضوان في فريق للعروض الجوية «نشر الفرح» في الأجواء من خلال هذه المبادرة.

واعتمدت السويد مقاربة خاصة على الصعيد الأوروبي في مكافحة وباء كوفيد-19، إذ إنها لم تتخذ تدابير حجر ملزمة للسكان. وبلغت حصيلة الفيروس في المملكة حتى أول من أمس 5500 وفاة من أصل أكثر من 74 ألف إصابة، وسجلت السويد خامس أسوأ حصيلة وفيات لكل مليون نسمة جراء فيروس كورونا المستجد في العالم، وهي أعلى بخمس مرات إلى اثنتي عشرة مرة مقارنة بتلك المسجلة في بقية الدول الاسكندينافية (النرويج وفنلندا والدنمارك).

- عضوان

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في فريق

للعروض الجوية

أطلقا المبادرة

بالسويد.

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