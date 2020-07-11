الامارات | ميغان ماركل تحاول منع صحيفة من كشف هوية صديقاتها

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شكرا لقرائتكم خبر عن ميغان ماركل تحاول منع صحيفة من كشف هوية صديقاتها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت ميغان ماركل، دوقة ساسكس وزوجة الأمير البريطاني هاري، دعوى قضائية، أمس الخميس، لمنع صحيفة شعبية بريطانية من كشف أسماء خمس من صديقاتها اللائي يعتبرن شاهدات محتملات في دعوى حماية الخصوصية القائمة ضد الصحيفة.
وبدأت جلسة استماع في محكمة بريطانية، في أبريل الماضي، بشأن دعوى حماية الخصوصية التي تطالب بها ميغان ضد صحيفة ميل أون صنداي، لنشرها مقتطفات من رسالة أرسلتها إلى والدها المنفصل عنها، توماس ماركل، البالغ من العمر 75 عاماً. ورفعت ميغان دعوى قضائية لمنع الصحيفة وناشرها، أسوشيتد نيوزبيبرز، من كشف هوية خمس من صديقاتها.
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