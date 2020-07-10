علاقات و مجتمع
أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها قررت فضح المتحرشين بها، وهو ما دفعها إلى نشر صور بعض من تطاولوا عليها في رسائل خاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وأضافت الفنانة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر": "بيكتبوا كلام بيشيب، وبيكتبوا رسائل بتشيب، عندي حالة ذهول من الرسائل دي".
وتابعت، أنها تحدثت عن هذا الأمر من قبل، لكنه تفاقم دون عقاب للمتحرشين، وهو ما دفعني لفضحهم: "لو على اللبس هناخد بالنا منه، طب والأطفال والرجالة، وجتلي رسايل إن رجالة بيتحرشوا برجالة، وفي طفلة اتحرشوا بيها ورموها من فوق السطح".
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف عن فضحها للمتحرشين: "جالي رسايل تشيب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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