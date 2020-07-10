روبي بإطلالة جريئة على البحر.. ومتابعون: "البطانة يا فنانة"

لايف ستايل

نشرت الفنانة روبي، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال عطلتها الصيفية.

وظهرت الفنانة الشابة، بكاش مايوه أبيض شفاف، أظهر "بكيني" ترتديه أسفل الكاش مايوه.

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وحصدت الصورة الآلاف تسجيلات الإعجاب، مشيدين بصورة الفنانة، ورشاقتها، في حين علق البعض على إطلالتها الجريئة قائلا: "البطانة يا روبي".

وكانت "روبي" شاركت في بطولة مسلسل أهو ده اللي صار، العام الماضي" أمام أحمد داوود وأروى جودة.

جدير بالذكر، أن العديد من الفنانات شاركن متابعيهن بإطلالاتهن خلال العطلات الصيفية فور رفع حظر التجوال.