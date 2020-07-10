لايف ستايل
نشرت الفنانة روبي، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال عطلتها الصيفية.
وظهرت الفنانة الشابة، بكاش مايوه أبيض شفاف، أظهر "بكيني" ترتديه أسفل الكاش مايوه.
وحصدت الصورة الآلاف تسجيلات الإعجاب، مشيدين بصورة الفنانة، ورشاقتها، في حين علق البعض على إطلالتها الجريئة قائلا: "البطانة يا روبي".
وكانت "روبي" شاركت في بطولة مسلسل أهو ده اللي صار، العام الماضي" أمام أحمد داوود وأروى جودة.
جدير بالذكر، أن العديد من الفنانات شاركن متابعيهن بإطلالاتهن خلال العطلات الصيفية فور رفع حظر التجوال.
كانت هذه تفاصيل خبر روبي بإطلالة جريئة على البحر.. ومتابعون: "البطانة يا فنانة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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