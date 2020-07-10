تحميك من 5 أمراض.. هذا ما تفعله 15 دقيقة تمارين يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن أصبح العالم أسرع وأسرع، لم يعد الإنسان بحاجة إلى ساعات عديدة من التدريبات لجني فوائد التمرين، مثل خفض نسبة الكوليسترول أو تحسين مزاجك، ولكن إذا كنت بحاجة إلى المزيد من التحفيز لممارسة التمارين، فاعلم أن بضع دقائق فقط يوميًا يمكن أن تساعدك على عيش حياة أطول.

ما المدة المحددة لممارسة الرياضة؟

وفقًا لأبحاث أجريت عام 2011، فإن الأشخاص الذين مارسوا 92 دقيقة في الأسبوع أو نحو 15 دقيقة من التمارين يوميًا، يتمتعون بمتوسط عمر أطول 3 سنوات مقارنة بغير النشطين.

كما أن الأشخاص غير النشطين واجهوا خطر الموت بنسبة 14 ٪، بسبب أمراض القلب والسرطان مقارنة بالأشخاص الذين يمارسون حتى رياضة المشي، وهذه مجرد ميزة واحدة للمشي 15 دقيقة في اليوم.

ووجدت أبحاث أخرى نُشرت في PLOS" Medicine" أن 75 دقيقة من التمارين المعتدلة أو المشي في الأسبوع - ما يزيد قليلاً عن 10 دقائق في اليوم - تحسن متوسط العمر المتوقع بمقدار 1.8 عامًا، 300 دقيقة بـ 3.4 سنوات، و500 دقيقة بـ 4.5 سنة، فالنشاط البدني بشكل عام يضيف سنوات إلى حياتك.

لماذا تحسن التمارين العمر المتوقع؟

على الرغم من أنه قد لا يكون هناك وقت محدد للتمرين من أجل حياة أطول، لكن الدراسات أكدت أن التمرين يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض معينة، كما تقول كارولين دين، دكتوراه في الطب، عضو المجلس الاستشاري الطبي في جمعية المغنيسيوم الغذائية: "وجدت إحدى الدراسات أن ساعتين ونصف فقط من المشي السريع أسبوعيًا قللت من خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2 بنسبة 30 بالمائة".

وبالمثل، وجدت الدراسات أن التمارين الرياضية يمكن أن تخفض ضغط الدم، وتقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتجنب مرض الزهايمر، بل وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى ذلك ، فإن البقاء نشيطًا له فوائد نفسية حيث يتم إطلاق الإندورفين مع ممارسة الرياضة، مما يؤدي إلى مزاج أفضل.

وإذا كنت تبحث عن إضافة المزيد من النشاط البدني إلى حياتك، فتذكر أن أفضل شيء التمارين الرياضية، ويمكن أن تكون بعض التدريبات معززة للحياة أفضل من غيرها، على سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات أن أفضل التمارين لطول العمر هي التنس أو كرة المضرب والسباحة.

ومن بين الأشخاص الذين يمارسون 150 دقيقة من النشاط المعتدل إلى القوي كل أسبوع، كان الأشخاص الذين يمارسون رياضات المضرب أقل عرضة للوفاة بنسبة 47 في المائة خلال الدراسة التي استمرت تسع سنوات من الأشخاص الذين لم يمارسوا الرياضة.

إن المشي والسباحة وتدريب القوة كلها خيارات تمارين ممتازة أيضًا، وفقًا للدكتورة هالبيرن وياسمين س. علي، أستاذة الطب المساعد ، بكلية الطب بجامعة فاندربيلت، أفضل تمرين هو ببساطة أكثر ما تستمتع به باستمرار، كما يقول الدكتور هالبيرن.