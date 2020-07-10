لهذه الأسباب كمامة N95 هي الأفضل للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:
على الرغم من تخفيف قواعد الإغلاق بمختلف الدول حول العالم، إلا أنه لازال يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة بعد اعتراف منظمة الصحة العالمية بأن عدوى كوفيد-19 قد تنتقل إلى الإنسان عبر الهواء الجوي.
ومن أبرز الطرق التي تقي من التعرض للعدوى خاصة عند التواجد بالخارج، هو استخدام الكمامات لاسيما إذا كانت تحتوي على مرشح يساعد على تنقية الهواء الذي يتم استنشاقه.
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