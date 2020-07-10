بلوك جديد ورشاقة مُلفتة.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الإعلامية ومقدمة البرامج الشهيرة ريا أبي راشد الأنظار ، إذ ظهرت بلوك مختلف وأنيق، وتمتعت برشاقة واستطاعت إنقاص وزنها في وقت قياسي.
ارتدت ريا أبي راشد فستاناً قصيرا باللون الأسود، من قماش الساتان الثقيل، بدون أكمام، ومزيناً عند منطقة الصدر بفيونكه بنفس لون وخامه الفستان، وتميز الموديل بطيات رفيعة أبرزت رشاقتها.
واختارت تصفيه الشعر الإنسيابي المنسدل على أحدي الجانبين، مع ماكياجًا حيوياً بالألوان الترابية، وأحمر الشفاه باللون الماروني.
واعتمدت إكسسوارات ناعمة مكونة من سلسال متعدد الطبقات، وحذاء مفتوح بصيحة polka dots.
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