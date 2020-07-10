يفقدك 20 كيلو فى 14 يوم. كل ما تريد معرفته عن "دايت السيرتفود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سيد متولي

يساعدك النظام الغذائي المعروف بـ"السيرت فود" على خسارة الكثير من الوزن في وقت قياسي، كما أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي ويسرع من فقدان الدهون.

ويستعرض "الخليج 365" كل ما تريد معرفته عن "دايت السيرتفود" وفقا لموقع thehealthsite.

فقدان الوزن ليس سهلاً على الإطلاق، بخلاف التمرين، يلعب نظامك الغذائي دورًا كبيرًا، هناك العديد من الأنظمة الغذائية التي يمكنك تجربتها، أحدها هو "سيرت فود".

إنه فعال وأصبح مشهورًا بعد أن جربته المغنية أديل، وخسرت الكثير من الوزن، وبات واحدا من أكثر الأنظمة الغذائية المفضلة في جميع أنحاء العالم.

الأطعمة التي يمكنك تناولها

يدعو هذا النظام الغذائي إلى تناول الأطعمة الغنية بمنشطات السرتوين، هي بروتينات تحمي الخلايا من الموت أو حدوث الالتهاب الناتجة عن مرض ما.

Advertisements

أفضل جزء في هذا النظام الغذائي هو أنه يمكنك تناول الشوكولاتة الداكنة والنبيذ الأحمر، كل من هذه الأطعمة غنية بمنشطات سرتوين التي تساعدك على فقدان الوزن.

الأطعمة الأخرى المسموح بها في هذا النظام الغذائي هي التفاح والحمضيات والفراولة والتوت، يمكنك أيضًا تناول البصل الأحمر واللفت، والصويا والمكسرات، مثل الجوز، يُسمح أيضًا بشاي ماتشا الأخضر والقهوة، تحتاج إلى تناول ثلاث أكواب من العصائر مع وجبات متوازنة.

الجزء الثاني هو مرحلة التطبيق وتستمر لمدة 14 يومًا تفقد الكثير من الوزن في هذا الوقت يصل إلي 20 كيلو، يمكنك الآن تناول ثلاث وجبات غنية متوازنة يوميًا مع عصير سيرتفود أخضر.

فوائد عديدة

يساعدك هذا النظام الغذائي على خسارة الكثير من الوزن يقدر بـ20 كيلوجراما، كما أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي ويسرع عملية فقدان الدهون، يؤدي أيضًا إلى حمايتك من الشيخوخة.

تحذير

"سيرتفود" نظام غذائي رائع لفقدان الوزن، لا شك، ولكنه ليس مخصصًا للجميع، يجب عدم اتباع هذا النظام الغذائي إذا كنت مصابًا بداء السكري، أو مرض مزمن آخر ويفضل استشارة طبيبك إذا كنت تعاني من أي ظروف صحية لتكون آمنا.

يحذر العديد من خبراء التغذية من اتباع هذا النظام الغذائي دون إشراف طبيب، وفقا لهم، فإن فقدان الوزن هو عملية متواصلة تشمل تناول وجبات منتظمة تتضمن الأطعمة المغذية مثل البروتين الخالي من الدهون والفواكه والخضروات وشرب الكثير من الماء، فهي الطريقة الأكثر أمانًا.