بعد وفاة 12 بشاطئ النخيل بالإسكندرية.. نصائح لإنقاذ نفسك عند الشعور بالغرق

صحة

حادث مؤلم، راح ضحيته 11 شخصا أثناء محاولتهم إنقاذ طفل من الغرق بشاطئ النخيل غرب الإسكندرية، ليغرقوا جميعا مع الطفل، وسط تساؤلات عن نصائح فعالة للتعامل عند فقدان القدرة على السباحة والشعور بالغرق.

وفيما يلي مجموعة من النصائح قدّمها موقع "WIKIHOW" للآباء، لتعليمها للأطفال للتعامل سريعا عند الشعور بالغرق.

وضع اليدين على سطح الماء

يجب وضع اليدين على سطح الماء وعدم تركهما في الأسفل أو رفعهما إلى الأعلى، إذ تقلل هذه الوضعية فرص الغرق.

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تحريك القدمين

يجب تحريك القدمين سريعا لدفع الماء بضمهما سويا، وإبعادهما عن بعضهما للتقدم نحو السطح، وتحريك الرأس والكتفين عند الخروج تجنبا للسكتة الدماغية.

استنشاق الأكسجين

يجب استنشاق كمية كافية من الأكسجين بالرئتين عند الشعور بالخطر، لاستغلالها في البقاء لمدة أطول تحت الماء، حتى الصعود للسطح مجددا.

يشار إلى أن البيان الصادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، قال إنه في غضون الساعة 5:20 صباحا، قام بعض المواطنين بالنزول إلى مياه شاطئ النخيل بنطاق حي العجمي المغلق حاليا ضمن الشواطئ المغلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر ارتياد الشواطئ، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واختاروا هذا الوقت المبكر هربا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية التي تقوم بعملية الإخلاء طوال اليوم، وهو ما نتج عنه حادث الغرق.

وأشار البيان إلى أن 11 مواطنا اندفعوا إلى البحر لمنع غرق طفل - لقى مصرعه - ما أدى إلى غرقهم، وجرى انتشال 8 جثامين، وجار البحث عن الآخرين بمعرفة الإنقاذ النهري التابع لإادارة العامة للحماية المدنية.