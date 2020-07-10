فيديو.. استشاري علاقات أسرية يشرح أهمية تأهيل الفتيات بعد التعرض للتحرش

علاقات و مجتمع

مشاكل نفسية تمر بها الفتيات بعد تعرضهن لأي شكل من أشكال التحرش، وقد تحتاج إلى تأهيل نفسي، وقال محمد هاني استشاري العلاقات الأسرية، إن الإنسان المتحرش ضعيف الشخصية لا يستطيع التحكم في ميوله ورغباته واحتياجاته، لذلك يتسبب في إيذاء كل الأشخاص حوله.

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وأضاف أثناء حديثه لـ"هن": "من الآثار النفسية التي تصيب الفتاة بعد تعرضها للتحرش فقدان الثقة في نفسها، وصعوبة القدرة على التفاعل الاجتماعي سواء داخل الأسرة أو خارجها".

وأوضح استشاري العلاقات الأسرية، أن الفتاة تواجه صعوبة في التعامل مع الرجال، وعدم القدرة على ممارسة حياتها الطبيعية، بالإضافة إلى شعورها بالذل وأنها افتقدت جزءا من حقوقها الطبيعية، وهو ما يؤدى إلى الإصابة بالاكتئاب الذي يمكن أن يصل إلى مرحلة الانتحار.

وأكد أنه يجب على الآباء احتواء بناتهم ونسيان نظرة المجتمع، ويجب تقديم المساندة والدعم ومساعدة الفتاة على إعادة حقها.