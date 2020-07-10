تقرير يرصد سر تألق أمل كلوني وتمكّنها من مواكبة الموضة

تشغل ذهن أمل كلوني اليوم الكثير من القضايا، فهي امرأة اعتادت نمط الحياة المتسارع، إنها محامية وناشطة مشهورة في مجال حقوق الإنسان وأم لتوأم وزوجة لنجم مشهور، وبالرغم من قائمة المهام التي لا تنتهي التي يجب على أمل الاهتمام بها، فإنها تبدو مثالية في كافة إطلالاتها على السجادة الحمراء، فنراها هادئة وواثقة من نفسها ومتألقة وتتقن التنسيق بين الأزياء الأنيقة والاكسسوارات الفاخرة.

ما سر تألق أمل كلوني وكيف تتمكن هذه السيدة من مواكبة الموضة؟ فهي تتقن تنسيق كافة إطلالاتها في كل زمان ومكان وتختار ما يناسبها من الأزياء دوماً لتبدو غاية في الجمال، سواءً كانت تسير مسرعة حاملة حقيبتها الكبيرة المليئة بالمستندات، أم كانت تخرج من مطعم فاخر بعد أمسية رومانسية وتسير بكل أنوثة بجانب جورج كلوني، أم تقف بثقة أمام عدسات الكاميرا على السجادة الحمراء لأهم المهرجانات والمناسبات العالمية.

وبالتركيز على إطلالات أمل كلوني على السجادة الحمراء، نراها تخطف الأنظار، فقد عشقنا كل إطلالاتها سواء كانت في حفل الغولدن غلوب أو في مهرجان كان السينمائي أو غيرها من المهرجانات العالمية، إذ تتميز أمل كلوني باختيارها الفساتين الكلاسيكية التي تبعتد كل البعد عن أي نوع من المبالغة. أما عندما تطل أمل كلوني على السجادة الحمراء لإحدى العروض الأولى لأفلام زوجها جورج كلوني فإنها ترتدي أزياء بسيطة لكيلا تخطف الأضواء من زوجها، فتختار فستاناً مطرزاً أو أزياءً عصرية أنيقة. تابعي معنا فقد جمعنا لك في معرض الصور أجمل إطلالات أمل كلوني على السجادة الحمراء حتى الآن، تلك الإطلالات التي لا يمكننا أن ننساها، ونحن ننتظر بشوق المزيد منها.