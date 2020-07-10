بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لـ بسنت محمد المتهمة بإثارة الغرائز عبر تيك توك

علاقات و مجتمع

عقب 72 ساعة فقط من تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ ضد بسنت محمد، بطلة الفيديوهات على تطبيق تيك توك، بتهمة نشر مقاطع فيديو تثير الغرائز، وقعت الفتاة أخيرا في قبضة الأمن، حيث أكد "فرحات" لـ"الوطن" أنه يجرى التحقيق معها حاليا.

بسنت محمد، تعد الفتاة التاسعة بين مشاهير التطبيق، التي يجري القبض عليها، بعدما سبقها العديد من الفتيات.

ويرصد "هن" القصة الكاملة لفتاة التيك توك بسنت محمد.

التقدم ببلاغ ضدها

وتقدم المحامي أشرف فرحات، الثلاثاء الماضي، ببلاغ للنائب العام، ضد بسنت محمد، قال فيه "إنها تسير على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات التيك توك، اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه".

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بسنت ترد بآية من القرآن الكريم

وعلى الفور، لم تعلق الفتاة على خبر الاتهام والبلاغ الموجه ضدها، بل استعانت بنشر آية قرآنية من سورة التوبة، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "بسنت" صورة تتضمن الآية الكريمة: "لا تحزن إن الله معنا"، معلقة: "مش زعلانة لأني اتظلمت، عشان الله دائما ينصر المظلوم، يارب تكونوا فهمتوا".

تفاصيل البلاغ ضد بسنت محمد

أكد المحامي، في بلاغه الذي حمل رقم 27782 لسنه 2020، عرائض النائب العام، أن "المشكو في حقها أنشأت حسابات عدة عبر "TIK TOK" و"إنستجرام"، واعتادت بث فيديوهات قصيرة عليهما وصورا، وتقوم بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال، ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط".

وأكد أن المحتوى الذي تقدمه "بسنت محمد"، يظهر فيه أنها تتعمد إظهار مفاتن جسدها لجذب المشاهدين.

من هي بسنت محمد؟

بسنت محمد فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، كانت تعيش في محافظة الإسكندرية، ثم انتقلت إلى القاهرة باحثة عن الشهرة من خلال "التيك توك".

تقدم "بسنت" العديد من مقاطع الرقص على الأغنيات الشعبية، عبر حسابها على إنستجرام.

لديها 407 آلاف متابع على إنستجرام، ولا تتابع سوى 12 شخصا فقط، أبرزهم اليوتيوبر علي غزلان.

وتحظى بأكثر من 8 آلاف مشترك على قناتها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".