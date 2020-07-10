صيف 2020 مُفعم بأشعة الشمس وألوان قوس قزح

بدأت هذه الصيحة بالانتشار بعد عرض Burberry الرائع والذي كان مفعماً بألوان قوس قزح، إذ انتشرت هذه الصيحة بشكل كبير بدءاً من صفحات انستقرام ووصولاً إلى رفوف المتاجر. أو ربما كان سبب انتشار صيحة ألوان قوس قزح كرد فعل على أفق سياسي داكن في الولايات المتحدة وخارجها. أياً كان السبب، فهذه الأنماط المفعمة بالحيوية تجعلنا نشعر بالتفاؤل مؤخراً حيث جعلتنا نفكر أنه من الممكن، مهما كان هذا الاحتمال ضئيلاً، أن يكون هناك نهاية سعيدة بعد كل هذا.

في وقت سابق، شجعناك لتملئي خزانتك بأزياء مفعمة بالألوان، وقد صدقت توقعاتنا، فها هي صيحة ألوان قوس قزح تجتاح هذا الموسم. بدءاً من الملابس والإكسسوارات المخططة بالألوان إلى الإطلالات الصارخة بجميع ألوان الطيف، تألقت عاشقات الموضة بإطلالات ملونة بألوان قوس قزح.

ومع وجود خيارات كثيرة من الأزياء والاكسسوارات الملونة بألوان قوس قزح، وانتشار الكثير من صور المشاهير بإطلالات حيوية ملونة على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه الوقت المثالي لاتباع صيحة ألوان قوس قزح الممتعة والمليئة بالطاقة الإيجابية.

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