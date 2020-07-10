غير كورونا.. 6 مشكلات صحية تسبب ارتفاع درجة حرارة الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

على الرغم من الأطفال من الفئات أصحاب المناعة الضعيفة، وأكثر عرضة للإصابة بذلك الفيروس التاجي، إلا أن أعداد المصابين من الأطفال كانت قليلة، ولكن على الرغم من ذلك تتبع الامهات العديد من الإرشادات لوقاية الأطفال من الفيروس.

وبما أن ارتفاع درجة الحرارة هو العرض الأبرز للإصابة بفيروس كورونا، إلا أن هناك بعض المشكلات الصحية التي يعاني منها الأطفال وتسبب ارتفاع درجة الحرارة.

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