هذا ما يحدث لطفلك عند تناول الـ"كورن فليكس" 4 مرات في الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - تعتبر الكورن فليكس من أكثر الأطعمة المفضلة لدى العديد من الأطفال، والتي يحرصون على تناولها باستمرار. ولذلك، تتساءل كثير من الأمهات إذا كان الـ"كورن فليكس" مفيد لأطفالهن أم لا؟

بحسب موقع " hayatouki"، خضع عديد من الأطفال إلى بعض الدراسات حول الكورن فليكس، على يد الدكتور ريتشارد ميتز، أستاذ التغذية في جامعة بورديو الأمريكية، وتبين أن له كثير من الفوائد الصحية للأطفال، لذلك يجب تحضير وجبة الكورن فليكس لطفلك عند الإفطار 4 مرات بالأسبوع.

1-الكورن فليكس يعزز نمو الأطفال

يحتوي الكورن فليكس على عديد من الفيتامينات المهمة، فهو يساهم بشكل كبير في تعزيز نمو الأطفال، وتحسين صحتهم الجسدية، كفيتامين "أ" وفيتامين "د" وفيتامين "ب 6" وفيتامين "ب 12".

كل نوع من هذه الفيتامينات يساعد على بناء عضلات الطفل، وزيادة نموهم بشكل سليم. هذا بالإضافة إلى أنه يعمل على تقوية عظام الطفل والحد من ضعفها، وهذا بسبب احتوائه على فيتامين "د" الذي يقوي المفاصل والعضلات في الجسم بنسبة كبيرة.

2- الكورن فليكس يحسن من الهضم

الكورن فليكس مفيد للجهاز الهضمي لدى الأطفال، ويعمل على تعزيز صحة المعدة ويحد من اضطرابها، كما أنه يساعد في تليين حركة الأمعاء، وبالتالي يقي الأطفال من الإصابة بحالات الإمساك المزمنة التي يتعرضون لها في سن صغير.

ويعود ذلك لاحتوائه على نسبة عالية جدًا من الألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم.

Advertisements

3- الكورن فليكس يقوي مناعة الطفل

يساعد على تقوية جهاز المناعة لدى الأطفال. وعند الحرص على تناول وجبة الكورن فليكس بشكل مستمر، فإنها تساعد على تنشيط الجهاز المناعي، وتقوية وظائفه الحيوية، وهذا بسبب احتوائه على كميات كبيرة من البروتينات والفيتامينات اللازمة لتقوية الجهاز المناعي.



4- الكورن فليكس لحماية الطفل من السمنة

يحتوي الكورن فليكس على عدد قليل من السعرات الحرارية، فهو يُعد من أفضل الأطعمة المناسبة للرجيم.

وتساعد وجبة الكورن فليكس أثناء الفطور على منح الطفل الشعور بالشبع لفترة طويلة، وتمنح المعدة الإحساس بالامتلاء وعدم الرغبة في تناول الأطعمة بشراهة.

ويرجع ذلك إلى احتواء حبات الكورن فليكس على عديد من الألياف الغذائية، والفيتامينات الضرورية لإنقاص الوزن، وانخفاض نسبة السكر في الدم، وبالتالي منع تراكم الدهون.

5- الكورن فليكس يقي الأطفال من الأنيميا

تساعد على وقاية الأطفال من التعرض للإصابة بمرض الأنيميا الحاد أو فقر الدم المزمن. إذ يحتوي الكورن فليكس على نسبة عالية جدا من عنصر الحديد، الذي يزيد من نسبة الهيموجلوبين في الدم، وبالتالي يزيد من الصفائح الدموية وكرات الدم الحمراء.